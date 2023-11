LaMelo Ball présente la MB.03 “Chino Hills”, en hommage à sa ville

LaMelo Ball effectue un bon début de saison avec les Charlotte Hornets malgré le bilan négatif de l'équipe et tourne à 22.2 points, 8.6 passes et 5.4 rebonds. Alors qu'il tente de redresser la barre avec la franchise de Caroline du Nord, le meneur All-Star voit le nouveau coloris de sa dernière chaussure signature, la MB.03, débarquer chez Puma Hoops. Le modèle "Chino Hills" est évidemment un hommage à la ville dans laquelle LaMelo est né et a grandi, dans cette famille si particulière. C'est là qu'il a d'ailleurs marqué 92 points dans un match de high school et marqué les esprits avant ses débuts professionnels en Australie.

Dans le cadre de cet hommage, LaMelo Ball et les designers de Puma ont souhaité s'inspirer du lycée de Chino Hills, avec des éléments concordants avec ceux de la MB.03 Toxic, avec les griffes désormais reconnaissables apposées sur chaque chaussure, le tout sur un fond blanc éclatant avec une semelle grise. Le nombre 92, en référence à son record de points, et la mention "1 of 1" pour souligner l'unicité de LaMelo Ball, sont aussi remarquables sur la languette.

La MB.03 « Chino Hills » sera disponible le 17 novembre au prix de 130 euros sur PUMA.com ainsi que chez certains revendeurs spécialisés tels que Basket4ballers.