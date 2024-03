LaMelo Ball renonce, rendez-vous l’année prochaine

Avec ce que montre Brandon Miller cette saison et les performances intéressantes des nouveaux arrivant post-deadline, les Hornets seront intrigants la saison prochaine. En attendant, Charlotte va finir l'exercice en cours sans LaMelo Ball, son meneur et son joueur qui ressemble le plus à un franchise player. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, le Californien et le staff médical des Hornets ont décidé de renoncer aux dernières semaines de la saison régulière pour privilégier la convalescence et assurer un retour en bonne forme la saison prochaine.

LaMelo Ball a manqué les 29 derniers matches des Hornets en raison d'une blessure à la cheville le 26 janvier dernier. En 22 matches disputés depuis octobre, Ball a inscrit 23.9 points de moyenne.