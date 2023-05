LaMelo Ball sera à Paris le 8 juin !

Après avoir vécu une saison compliquée à cause des blessures, LaMelo Ball prépare son retour au premier plan et le redressement des Charlotte Hornets. Le meneur All-Star va d'abord se lancer dans une tournée européenne avec son équipementier Puma à la rencontre de ses fans et de quelques villes emblématiques du Vieux Continent. Paris fait évidemment partie des étapes de son Melo Faster Tour. Le 8 juin prochain, après avoir démarré à Milan (le 5 juin) et Berlin (le 6), le Californien sera dans la capitale française, pour un événement organisé par Puma Hoops.

Les inscriptions pour participer à cette journée seront bientôt lancées - nous vous en tiendrons informés - et seuls 1 000 chanceux, tirés au sort parmi les inscrits, pourront rencontrer le fantasque et spectaculaire meneur des Hornets. Plus détails seront prochainement dévoilés sur les réseaux sociaux de Puma et du joueur.