L’app NBA change de look et met le paquet sur l’immersion

A nouvelle saison, nouvelle application. La NBA a décidé de donner un coup de fouet à son application mobile pour permettre aux fans à travers le monde une meilleure expérience et un meilleur suivi de leur ligue favorite.

Il y a la volonté non dissimulée de rafraîchir le visage de l'outil, avec une inspiration très clairement tirée des réseaux sociaux les plus populaires, comme Instagram et TikTok. Les vidéos et le contenu liés aux matches seront ainsi au format vertical, avec de nouvelles options pour un suivi optimal des rencontres et de l'actualité autour de la NBA. Un accès inédit aux coulisses et à la vie des joueurs et des franchises, plus immersif, sera ainsi offert aux fans.

En partenariat avec Microsoft, les développeurs ont également insisté sur le relooking de l'application, avec un design plus moderne et une utilisation plus intuitive. L'idée est aussi de permettre à chaque fan de personnaliser l'App comme il l'entend, en sélectionnant en amont le contenu qu'il souhaite se voir proposer sur des joueurs, équipes et thèmes particuliers.

La NBA veut aussi améliorer les contenus longs et proposer des histoires autour du basket à travers l'Europe. A partir du 29 septembre, une série documentaire en huit épisodes, intitulée Hoop Cities, explorera huit villes à la culture et au patrimoine basket riches, dont Paris et Séville. Evan Fournier fera partie des intervenants, autour de la ville de Charenton dans laquelle il a grandi.

Toujours dans la même idée, les séries "Gold Blooded", sur l'ascension des Warrios, et "Pass the Rock", qui suivra les nouveaux visage de la ligue tout au long de la saison, seront disponibles sur la plateforme. Mais aussi, un peu sur le modèle "Hard Knocks" de la NFL, le NBA Real Training Camp qui suivra le début de saison des Sixers et des Mavs, en partenariat avec NBA TV.

Avec cette nouvelle NBA App, vient aussi un nouveau League Pass, avec des tarifs réadaptés : 17.99 euros par mois, 119,99 pour toute la saison sur un forfait classique, 23.99 par mois et 149.99 pour un forfait premium. Le League Pass, mais aussi NBATV, seront directement intégrés à l'application NBA.