Las Vegas réussit le back-to-back, Becky Hammon est une magicienne

Pour la première fois depuis 21 ans, une équipe a réussi le back to back en WNBA : les Las Vegas Aces, pilotées à merveille par Becky Hammon, véritable talisman.

Marine Johannès n'a joué que 7 petites minutes la nuit dernière, dans le game 4 des Finales WNBA. Malheureusement pour l'arrière de l'équipe de France, il s'agissait de son dernier match aux Etats-Unis avant un certain temps, puisque les Las Vegas Aces ont réussi le petit exploit de s'imposer à New York (70-69), pour valider le premier back to back en WNBA depuis les Los Angeles Sparks en 2002.

S'il s'agit d'une surprise, c'est parce que Las Vegas avait perdu coup sur coup sa meneuse titulaire (Chelsea Gray, la MVP des Finales 2022) et sa pivot titulaire (Kiah Stokes) lors du game 3 remporté par le Liberty. Alors que la majorité des observateurs s'attendaient à voir un game 5 décisif dans quelques jours, le groupe piloté magnifiquement par Becky Hammon a abrégé la discussion. Dans le sillage d'A'ja Wilson, élue MVP des Finales pour la première fois de sa carrière après deux trophées en saison régulière, les Aces ont proposé une défense de fer face à l'armada new yorkaise, tout en s'appuyant sur Wilson en attaque (24 pts, 16 rbds).

L'intérieure de 27 ans a remporté son duel à distance avec Breanna Stewart, la superstar de New York, passée à côté de sa rencontre sur le plan offensif (3/17).

Becky Hammon est head coach de Las Vegas depuis deux ans et n'a pour le moment connu que des titres. Le challenge d'un three-peat, réussi uniquement par les Houston Comets (quadruplé entre 1997 et 2000.

En ce qui concerne Marine Johannès, adorée par les fans mais finalement assez peu utilisée dans ces playoffs, l'incertitude plane sur sa présence en WNBA la saison prochaine. Les Jeux Olympiques à Paris et le peu de souplesse dont fait preuve la Fédération vis à vis des joueuses qui évoluent aux Etats-Unis rendent cette perspective compliquée.