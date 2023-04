Late Session Replay : Nos trophées de fin de saison et les maillots historiques

Au menu de la Late Session du mardi 4 avril dont vous pouvez visionner le replay ici : les trophées de fin de saison en NBA et un focus sur les plus beaux et les pires maillots de l'histoire.

Vous avez opté pour le sommeil et avez manqué la Late Session du mardi 4 avril ? Pas de souci, voici le replay de l'émission où Benjamin Moubèche, Shaï Mamou et Antoine Pimmel ont décerné leurs trophées de fin de saison en NBA en expliquant à chaque fois leur choix. En deuxième partie d'émission, vous aurez droit à un focus sur les maillots qui les ont le plus marqués, en bien ou en mal, depuis qu'ils suivent la NBA.

Pour nous suivre sur notre chaîne Twitch ou vous y abonner, ça se passe ICI.

N'hésitez pas non plus à visionner notre podcast de la semaine, autour de la course aux playoffs à gros suspense dans la Conférence Ouest.