CQFJ : Le Canada et l’Espagne choqués, l’Australie prend la porte

Les résultats du jour à la Coupe du monde 2023

Serbie - Italie : 76-78

Allemagne - Géorgie : 100-73

Etats-Unis - Monténégro : 85-73

Espagne - Lettonie : 69-74

République dominicaine - Porto Rico : 97-102

Slovénie - Australie : 91-80

Lituanie - Grèce : 92-67

Canada - Brésil : 65-69

Une Team USA poussive

Anthony Edwards avait raison, Team USA a battu le Monténégro. Mais dans la douleur quand même. Attention à ne jouer trop relâché contre l’Allemagne, le Canada ou l’Australie, ça pourrait se payer cash pour les Américains. Menés d'un point à la mi-temps, notamment à cause du récital de Nikola Vucevic (18 pts, 16 rbds) et de l'impact du naturalisé Kendrick Perry (14 pts, 6 asts), les joueurs de Steve Kerr ont un peu appuyé sur la pédale après le repos, sans pour autant surclasser leurs adversaires du jour.

Kerr n'avait d'ailleurs pas forcément la tête des bons jours au bord du terrain, un peu alarmé par le manque de fluidité dans le jeu de ses ouailles. On a parfois eu l'impression que les Etats-Unis manquaient d'idées, de solutions et d'envie.

Grâce aux efforts de Tyrese Haliburton (10 pts, 6 asts et 15 d'évaluation, la meilleure côté américain), Anthony Edwards (17 pts à 7/16) et Austin Reaves notamment (12 pts), Team USA a évité le piège monténégrin en produisant le strict minimum et en frappant au bon moment.

Le Brésil déjoue les plans du Canada

Le Canada est tombé de haut ce dimanche. Parmi les favoris de la Coupe du monde, Shai Gilgeous-Alexander (23 points à 8/18 aux tirs) et ses coéquipiers se sont laissés surprendre par le Brésil (65-69) malgré une avance de douze points dans le troisième quart-temps. Le stratagème de Gustavo de Conti, dont le plan de jeu consistait à ralentir le tempo au maximum pour priver l’adversaire de son avantage de vitesse, a eu raison de l’invincibilité des rouge et blanc. Jordi Alexander n'a pas ménagé ses joueurs, particulièrement les stars NBA, après la rencontre.

Maintenant, les Canadiens n’ont plus le droit à l’erreur. Toutes les équipes du groupe L affichant un bilan de 3-1, ils devront impérativement battre l’Espagne ce dimanche pour atteindre les quarts de finale. L’élimination n’est plus très loin pour eux, tandis que les Brésiliens gardent leur destin en main et joueront la qualification en quarts face à la Lettonie.

L’équipe lettonne étonne l’Espagne

La France ne restera pas la seule victime de la Lettonie de Luca Banchi. Menés de 11 points au début du quatrième quart-temps, les Lettons ont réussi à renverser la vapeur grâce à une incroyable énergie dans les dernières minutes du match. 27 points marqués, 11 encaissés… voilà qui résume parfaitement le sprint final.

Meilleur marqueur de la rencontre avec 16 points, c’est Davis Bertans qui, par son trois points à trois minutes de la fin, a donné à son équipe un avantage que l’Espagne n’a pas pu rattraper. Après les Bleus, la Roja : la Lettonie a surpris les deux derniers finalistes de l’EuroBasket et prouvé qu’elle devait être prise au sérieux.

La Slovénie de Luka Doncic élimine les Australiens

Alors qu’ils n’avaient que 2 points de retard à neuf minutes de la fin (66-64), les Australiens ont subi la déferlante slovène de plein fouet. Le run de 7-0 qui a suivi le layup de Josh Giddey, brillant pour les « Boomers » (25 points, 8 rebonds, 4 passes), leur a été fatal.

La Slovénie a parfaitement su gérer son money time, ainsi que ses minutes sans Luka Doncic. Encore une fois meilleur marqueur de son équipe avec 20 points, 7 rebonds et 6 fautes, la star des Mavericks a été gênée par ses quatre fautes, dont une technique.

Cette victoire élimine l’Australie et la Géorgie de la compétition avant même le deuxième match de ce tour. La Slovénie et l’Allemagne, victorieuses ce vendredi, iront en quarts de finale.

Fontecchio, bellissimo

Portée par Simone Fontecchio, le joueur du Jazz, auteur de 30 points, l'Italie a arraché une victoire salvatrice contre la Serbie, comme lors du dernier Eurobasket. Fontecchio a montré un sang froid phénoménal en enchaînant les paniers cruciaux enfin de match pour permettre à la Squadra Azzurra de rester en vie.

L’Allemagne domine une Géorgie valeureuse

La Géorgie a présenté un défi plus sérieux que prévu à l’Allemagne en première mi-temps (41-43). Notamment grâce à ses deux joueurs NBA, Sandro Mamukelashvili (19 points, 4 rebonds) — le genre de nom qu’il faut impérativement copier/coller depuis Google à chaque fois — et Goga Bitadze (15 points, 6 rebonds), l’équipe géorgienne n’a pas été ridicule malgré l’écart important de score à la fin du match (100-73).

Mais la Mannschaft ne joue tout de même pas dans la même catégorie. Elle l’a rappelé en seconde période, montrant une nette supériorité (57-32). Avec un effort collectif majeur (sept joueurs ayant marqué 9 points ou plus) et une pluie de trois points (20/35), elle a fait respecter la logique et a écrasé son adversaire du jour. Franz Wagner, toujours blessé, n’était cependant pas de la partie.

Tremont Waters gâche le festival de KAT

Tremont Waters, ce héros. Le meneur de poche (1,78 m), auteur de 37 points, 11 passes et 7 rebonds, a emmené Porto Rico vers la victoire dans un match à suspense. Il a fallu que lui et son équipe se battent jusqu’au bout pour venir à bout de la République dominicaine, qui avait réussi à égaliser à 39 secondes du terme.

Les 39 points et 10 rebonds de Karl-Anthony Towns, terriblement dominant, n’ont été qu’un coup d’épée dans l’eau. Le pivot n’a pris que deux tirs dans les quatre dernières minutes, pour deux échecs, dont un step-back à trois points qui aurait permis d’égaliser à 24 secondes du terme.

La Lituanie étouffe la Grèce en deuxième mi-temps

La Grèce s’est effondrée au moment le plus important. Ses quatre points d’avance à la mi-temps (43-39) n’ont pas fait peur à la Lituanie, étouffante en seconde période. La sélection hellénique n’a pu inscrire que 24 points sur les 20 dernières minutes du match, 9 sur les 10 dernières.

Surfant sur une adresse insolente (15/24 à trois points), les Lituaniens se sont imposés par une marge de 25 points (92-67). Portés par les 19 points et 6 passes de Rokas Jokubaitis, accompagné par Ignas Bazdeikis (18 points) et Jonas Valanciunas (15 points, 9 rebonds), ils restent invaincus depuis le début du Mondial. La qualification est déjà acquise pour eux, avant un gros test face aux États-Unis ce dimanche.