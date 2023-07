Le basket, même dans son salon et en crocs, c’est trop facile pour Paige Bueckers

Si vous ne connaissez pas Paige Bueckers, ce n'est qu'une question de mois ou d'années. La joueuse de UConn, en NCAAW, sera vraisemblablement en WNBA en 2024 et fait partie des joueuses les plus prometteuses de la planète. Blessée toute la saison dernière, la meneuse fera son grand retour dans quelques semaines sous les ordres de Geno Auriemma. Techniquement, Bueckers est prodigieuse, que ce soit sur un terrain grandeur nature ou... dans son salon.

Son père Bob pensait l'avoir enfin battue à un jeu en lui imposant de marquer sur un trick shot sur un petit panier. Raté. Avec une facilité déconcertante, Paige Bueckers lui a répondu.

When u think u got ur kid on an indoor hoop game of PIG, then u realize she’s different! I can’t remember the last time I beat her at anything, and that makes my heart! ⁦@paigebueckers1⁩ ⁦@kzbrinson⁩ pic.twitter.com/Lh1NI4419o

— Bob Bueckers (@BobBueckers) July 4, 2023