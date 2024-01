Le Big Three des Clippers encore plus adroit que les Warriors de KD !

Les Los Angeles Clippers ont fini l'année 2023 en boulet de canon et sont toujours sur une belle dynamique sur ces premiers jours de 2024. Après leur défaite contre leurs voisins des Lakers, les joueurs de Ty Lue ont rebondi en dominant nettement les Suns la nuit dernière. Après ce nouveau succès, les Californiens sont 4e à l'Ouest, en embuscade à deux victoires de la tête. L'une des recettes de leur belle forme : l'adresse indécente de leur Big Three, composé de Kawhi Leonard, Paul George et James Harden.

Dans une ligue où le tir à 3 points et le lancer franc sont les deux options les plus payantes, les stats des trois hommes depuis qu'ils évoluent ensemble sont redoutables. Mieux : elles sont supérieures à celles enregistrées par le trio majeur de l'équipe la plus forte de ces dernières années, les Golden State Warriors (2017-2019).

Leonard, George et Harden tournent en cumulé à 42.1% de moyenne à 3 points (276/655) et 88.6% sur la ligne. A titre de comparaison, les Warriors avec Stephen Curry, Kevin Durant et Klay Thompson ont shooté à 40.6% à 3 points et 87.9% sur la ligne en 2016-2017, pour la première saison de leur association. Il y a encore une deuxième partie de saison à jouer, bien entendu, mais les Clippers sont sur des bases très prometteuses dans ce registre.

