Le Canada a une équipe flippante, les Bleus sont prévenus

Dans quelques semaines, l'équipe de France débutera sa Coupe du monde 2023 dans une poule où le seul adversaire menaçant - sans vouloir manquer de respect à la Lettonie et au Liban - sera le Canada. A deux semaines du début du training camp, on vient d'apprendre la composition du groupe élargi de la sélection canadienne et, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'effectif est effrayant.

Jordi Fernandez, qui a remplacé Nick Nurse à la tête de l'équipe, va devoir piocher 12 joueurs parmi les 18 invités à la préparation. Pour le spectacle, on ne peut qu'espérer que les stars NBA qui participeront au camp seront bien de la partie en Indonésie dans le groupe H. On retrouve ainsi, pour le moment, parmi le contingent NBA :

Shai Gilgeous-Alexander (OKC)

(OKC) Jamal Murray (Denver)

(Denver) RJ Barrett (New York)

(New York) Dillon Brooks (Houston)

(Houston) Luguentz Dort (OKC)

(OKC) Nickeil Alexander-Walker (Minnesota)

(Minnesota) Kelly Olynyk (Utah)

(Utah) Cory Joseph (Golden State)

(Golden State) Dwight Powell (Dallas)

(Dallas) Oshae Brissett (Boston)

Peut-être que sur ces 10 joueurs, certains ne disputeront pas la Coupe du monde, mais leur présence au training camp indique quand même qu'a priori ils sont tous disponibles pour l'aventure.

Le reste du groupe n'est pas mal non plus, avec l'intérieur de Purdue Zach Edey, élu meilleur joueur universitaire aux ESPY Awards cette semaine ou les expérimentés Melvin Ejim (Malaga) et Kevin Pangos (Milan).

En bref, le Canada a de bonnes chances d'avoir une armada terrifiante sur le papier et peut-être au-delà si Fernandez parvient à créer une osmose entre ces joueurs qui n'ont jamais pu disputer de compétition ensemble. On notera que le vivier canadien est encore plus impressionnant quand on se dit que Andrew Wiggins, Shaedon Sharpe, Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard ou Trey Lyles ne sont même pas dans cette liste de 18...

