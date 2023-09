Le Canada savoure sa qualification aux JO : « C’est quelque chose d’indescriptible »

Pour la première fois depuis 2000, le Canada participera aux Jeux olympiques de basket. Victorieuse de l’Espagne ce dimanche en Coupe du monde (88-85), les hommes de Jordi Fernandez ont décroché leur ticket pour Paris 2024.

“C’est historique. C’est quelque chose d’indescriptible”, témoignait Shai Gilgeous-Alexander après la rencontre. Auteur de 30 points (7/12 aux tirs) et 7 passes décisives face à la Roja, la star du Thunder s’impose comme le visage de cette nouvelle génération canadienne, prête à conquérir la scène mondiale. “Tellement de gens ont travaillé dur pour cette sélection. Nous voulons les remercier et les représenter quand nous irons [aux JO], et pour le reste de cette compétition également."

Shai Gilgeous-Alexander et le Canada renvoient l’Espagne à la maison

“C’est incroyable d’écrire l’Histoire”, a appuyé RJ Barrett (16 points, 5 rebonds). "La dernière fois que nous sommes allés aux Jeux olympiques, j'étais juste né (il avait alors 3 mois, ndlr). Nous avions le numéro 9 (Rowan Barrett, son père, ndlr) dans l'équipe à l’époque et maintenant le numéro 9 (lui-même, ndlr) sera sur la prochaine équipe. C'est incroyable."

Pour le moment, l'équipe canadienne doit se concentrer sur les quarts de finale de la Coupe du monde, où elle affrontera la Slovénie de Luka Doncic. Un défi de taille. Mais quoiqu’il arrive, l'un des principaux objectifs de la compétition a déjà été atteint.

