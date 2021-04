Le Français Alexis Yetna jouera à Seton Hall la saison prochaine !

Passé sous les radars de la détection en France, l’intérieur franco-camerounais Alexis Yetna continue sa progression et son développement outre-Atlantique. Après plusieurs années à South Florida, il jouera la saison prochaine dans un plus gros programme de D1 NCAA, Seton Hall.

C’est une nouvelle et grande étape pour un joueur qui a dû passer par des chemins détournés, la faute à un système français qui laisse parfois passer quelques pépites. Dans REVERSE #66, le coach Xavier Calvaire (dont la structure Coach X Basketball propose entre autres des services de placement aux USA pour les étudiants-athlètes de différents niveaux et qui avait avait aidé Alexis à lancer son aventure américaine) nous expliquait qu’il avait été refusé par cinq centres de formation.

Aux Etats-Unis, l'ancien de Cergy-Pontoise a explosé, à Putnam Science Academy puis en NCAA à USF. Suffisamment pour apparaître enfin sur les tablettes du basket français et de glaner une médaille de bronze à l’Euro U20 en 2017.

Après une très belle saison 2018-19 (12,3 pts et 9,6 rbds), il a dû passer un an sans jouer à cause d’une rupture des ligaments croisés. Pour son retour, il a livré une saison très solide (9,5 pts et 7,3 rbds). De quoi intéresser plusieurs facs plus relevées :

USF transfer Alexis Yetna has heard from Georgia, Buffalo, Arkansas, UConn, Oregon State, Pittsburgh, Seton Hall, Arizona State, Boston College, Georgetown, New Mexico, Nebraska, Dayton, SCAR, Cincinnati, UNLV, others, a source told @Stockrisers. Averaged 9.5 pts and 7.3 boards. — Jake (@jakeweingarten) March 30, 2021

C’est finalement à Seton Hall que cet intérieur athlétique de 2,07 m capable de s’écarter (36,8% à trois-points en freshman, 32% la saison dernière) a choisi d’effectuer son année senior. Seton Hall, après 4 participations consécutives, ne s’est pas qualifié cette année au NCAA Tournament cette saison. Alexis Yetna essaiera donc de contribuer à ramener à la March Madness cette fac qui a produit deux des plus phénoménaux scoreurs à avoir foulé les parquets internationaux, Nikos Galis et Andrew Gaze.