Le handle de Luka Doncic fait même halluciner Kyrie Irving

Kyrie Irving est arrivé en cours de saison dernière à Dallas et n'a jamais vécu de training camp ou de préparation avec Luka Doncic. Le meneur All-Star découvre donc les facéties techniques et les petites folies du Slovène depuis quelques jours, alors qu'ils participent ensemble aux premières sessions pré-camp au Texas. Dans une vidéo publiée samedi par les Mavericks, Luka enrhume avec classe et délicatesse le pauvre Darrell Armstrong, membre du staff, sous les yeux de Kyrie, clairement impressionné. Et pour impressionner ce maître du handle, il en faut quand même pas mal !

Luka Doncic et Kyrie Irving avaient été mis au frigo en fin de saison dernière et n'ont disputé qu'une petite dizaine de matches ensemble. Dallas espère qu'avec le remodelage de l'effectif et du temps passé ensemble, les deux phénomènes offensifs vont créer une alchimie et ramener les Mavs en playoffs.

A l'intersaison, Kyrie a signé un nouveau contrat avec Dallas pour trois ans et 120 millions de dollars. Luka Doncic est lui sous contrat jusqu'en 2026, avec une player option en 2027.