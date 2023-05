Le CQFR du jour est servi, avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou au rapport. Il aura un goût forcément amer pour les fans de Boston...

Le CQFR du jour, avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou, revient sur le game 7 de la Finale de la Conférence Est très nettement remporté par le Miami Heat, qui devient la deuxième équipe de l'histoire de la NBA à atteindre les Finales après avoir fini aussi mal classée en saison régulière. En fin d'épisode, on se projette un peu sur la suite et le choc face à Denver.

