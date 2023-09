Le Jazz à fond sur Tyler Herro ?

Le nom de Tyler Herro est immanquablement présent dans les rumeurs depuis que Damian Lillard a demandé son trade vers le Miami Heat. Il n'y a pas de deal possible sans que Herro, le joueur non All-Star avec le plus de valeur dans l'effectif floridien, ne soit inclus. Cependant, ça ne veut pas dire que le 6th man of the Year 2022 finira à Portland. On sait que plusieurs deals à trois ou quatre équipes sont dans les tuyaux et pourraient se matérialiser dans les prochains jours.

Et si Tyler Herro atterrissait au Utah Jazz ? D'après Ethan Skolnick, la franchise de Salt Lake City cible l'arrière du Heat et serait prêt à lâcher un joueur et un pick dans l'opération. Passé proche d'une qualification pour le play-in tournament la saison dernière, le Jazz veut accélérer tout en continuant de former un noyau de joueurs capables d'être compétitifs à moyen et long terme, à l'image de Lauri Markkanen ou John Collins. Herro, 23 ans seulement, entrerait dans cette logique-là, avec davantage de responsabilités qu'à Miami, où il est logiquement derrière Jimmy Butler ou Bam Adebayo dans la hiérarchie.

Conclusion : si un trade à plusieurs équipes se boucle avant le début de la saison, ne soyez pas surpris si Tyler Herro rejoint Utah.

