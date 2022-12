Le Jordan World Of Flight ouvre ses portes à Milan

La prochaine fois que vous irez faire un tour à Milan, voici une petite étape obligatoire dans votre parcours touristique : Jordan Brand vient d'inaugurer son Jordan World Of Flight dans la capitale de la mode italienne.

Ce magasin va offrir à ses clients une expérience assez unique, mêlant shopping et culture. Bien entendu, vous y retrouverez les produits estampillés Jumpman, mais également un hommage permanent à l'héritage laissé par his airness sur le monde du basketball, et c'est un vaste programme sur 363 m² de pur plaisir ! Customisation, aventures digitales, évènements pour les membres Nike et autour de l'app SNEAKRS, sans oublier un salon privé pour s'immerger encore plus dans l'univers Jordan.