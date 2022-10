Le joueur français de 2022 est une joueuse : Laëtitia Guapo

Chaque année la FFBB décerne le trophée Alain Gilles pour récompenser le/la meilleur(e) athlète de basket français(e) sur la saison écoulée. Pour la deuxième fois depuis la création de ce trophée en 2015, c'est une femme qui arrive en tête des suffrages. Après Céline Dumerc en 2017, Laëtitia Guapo, la joueuse de Bourges et de l'équipe de France de 3x3 devance cette année Rudy Gobert avec 135 points.

Guapo, 26 ans, sort en effet d'une saison phénoménale, au cours de laquelle elle a réussi le doublé championnat-Eurocup avec Bourges, mais aussi le doublé Coupe du monde-championnat d'Europe avec les Bleues en 3x3. La joueuse originaire du Puy-de-Dôme est une athlète d'exception, comme l'avais mis en lumière la chaîne Youtube des Jeux Olympiques de Tokyo avec ce sujet.

Son impact chez les Tango se fait ressentir à chaque instant sur le plan défensif, même si sa panoplie continue de grandir pour faire d'elle une all-around player qu'on ne serait pas surpris de retrouver en 5x5 comme ses coéquipières du 3x3 Migna Touré et Marie-Eve Paget.

Cette saison 2021-2022 a été dominée par des femmes, puisqu'Iliana Rupert, qui a également vécu des derniers mois incroyables entre ses titres avec Bourges et le sacre des Las Vegas Aces en WNBA, arrive en troisième position. Gabby Williams, qui a remporté l'Euroleague et été élue MVP du Final Four avec Sopron, arrive en 4e position.