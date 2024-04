Le jour où Dennis Rodman n’a pas reconnu Toni Kukoc au Hall of Fame

L'interaction entre Dennis Rodman et Toni Kukoc au Hall of Fame en 2009 est assez mythique dans son genre.

Dennis Rodman et Toni Kukoc ne se sont pas beaucoup vus depuis leur Three-Peat ensemble avec les Chicago Bulls de Michael Jordan entre 1996, 1997 et 1998. Mais à chaque fois, les retrouvailles ont été mémorables. En tout cas pour Kukoc, qui a raconté au media Sport Klub une anecdote amusante datant du jour de l'introduction de Michael Jordan au Hall of Fame en 2009. Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis 10 ans et l'un d'entre eux a clairement une moins bonne mémoire des visages que l'autre.

"On était à la cérémonie pour Michael Jordan. Il y avait Jerry Reinsdorf, Scottie Pippen, Dennis Rodman et moi-même. Je vois Dennis parler à Scottie, mais je le trouve distant avec moi. Quoi que je lui dise, il répondait rapidement et se retournait.

Je suis allé le voir et lui ai demandé : 'Dennis, est-ce que tu sais qui je suis ?' Il m'a répondu que pour être totalement franc, il n'en était pas sûr. 'Je suis Toni'. Il m'a dit : 'Je croyais que tu étais un avocat juif !' et on a éclaté de rire."

Toni Kukoc a pris un peu de poids depuis les belles années à Chicago, mais il est tout de même reconnaissable, donc on espère que Dennis Rodman plaisantait. Et dans le pire des cas, Kukoc connait déjà la folie du personnage. Il y a quelques années, le Croate avait raconté à Svlacionica le récit de la seule soirée lors de laquelle il avait essayé de suivre Rodman.

"C'est une histoire un peu spéciale. Je n'ai pas pu tenir la distance avec lui. Je n'ai fait la fête avec Dennis qu'une seule fois. Parce qu'après avoir fait ça, tu as besoin de 7 à 10 jours pour récupérer.

On était quatre à sortir. La première chose que Dennis a commandé en arrivant : 40 shots de vodka et 10 bières. Je lui ai demandé si plusieurs autres personnes allaient nous rejoindre. Il m'a simplement dit qu'il était important de faire en sorte que le bar ne ferme pas.

Tout le reste de la nuit, il a payé à manger et à boire à tous les gens qui sont entrés dans l'établissement".

Les récits des soirées impliquant Dennis Rodman sont toujours légendaires et même généralement un peu plus Not Safe For Work.