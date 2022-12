Le Kornet Kontest “marche” toujours, Udo Haslem est sa dernière victime

Le Kornet Kontest ne sert probablement à rien, mais son effet placebo est assez amusant. Le saut précoce de l'intérieur des Celtics pour perturber l'attention des shooteurs adverses continue d'être statistiquement efficace, puisque ses opposants sont désormais à 3/13 après le match contre Miami la nuit dernière.

C'est Udonis Haslem, ouvert à 3 points dans l'axe du panier, qui a vu Luke Kornet effectuer son saut vertical à 3 mètres de lui ce coup-ci. Le vénérable vétéran du Heat n'a pas fait mouche et les fans du Kornet Kontest vont pouvoir dire que le move a été une fois de plus efficace.

42-year-old Udonis Haslem shooting a three. Luke Kornet with his patented contest from the paint.

Perfect 😂 pic.twitter.com/MCrdfruunD

— Action Network (@ActionNetworkHQ) December 1, 2022