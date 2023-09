Le lancer franc avec la planche : le remède à tous les maux ?

Pour certains joueurs, aller sur la ligne des lancers est un casse-tête. Pire, cela peut devenir une angoisse et un handicap qui fait vriller la trajectoire de votre carrière. Un garçon comme Ben Simmons en est l'exemple parfait, même si les soucis qu'il a rencontrés sur et en dehors du terrain vont au-delà de la simple exécution de lancers. Et si on commençait à voir des membres de la NBA s'inspirer de la mode en cours en Corée du Sud ?

Ces derniers mois, il semblerait que les joueurs se soient passés le mot pour faire grimper leurs pourcentages sur la ligne, à l'aide d'une technique tellement "simple" que personne ou presque n'y avait pensé avant : tirer contre la planche. Eric Fawcett, coordinateur vidéo dans la franchise canadienne des Edmonton Singers, a ainsi noté une recrudescence des "bank shots" sur lancers francs dans le championnat sud-coréen et a partagé une vidéo pour l'illustrer.

D'après lui, de nombreux joueurs sont parvenus à dépasser la barre des 80% de réussite sur leurs lancers francs en utilisant scrupuleusement cette technique. Moins agressive visuellement que les tirs à la cuillère façon Rick Barry, cette stratégie peut-elle s'exporter ? On devrait assez rapidement le savoir, puisqu'on imagine que des membres de staffs NBA tenteront de s'en inspirer en proposant cette approche à leurs joueurs en difficulté.