Le magicien Facundo Campazzo va quitter Denver et retourner au Real

Facundo Campazzo en NBA, c'était cool, même si ça n'aura finalement duré que deux saisons. Le génial meneur argentin de 31 ans va selon toute vraisemblance rentrer en Europe. D'après Relevo, celui qui portait le maillot des Denver Nuggets depuis 2020 est tout proche d'annoncer son comeback au Real Madrid.

"Facu" a déjà fait les beaux jours de la Maison Blanche entre 2014 et 2020, avant de tenter sa chance en NBA. Si sa signature à Madrid se confirme, ce sera sans doute une petite déception pour les fans de Denver. Comme tous ceux qui ont pu observer de près Facundo Campazzo, ils se son rapidement entichés de son sens exceptionnel de la passe et de ses inspirations géniales. Son bilan individuel et collectif dans le Colorado est tout à fait honorable, avec une élimination en demi-finale de Conférence en 2021 et un 1er tour en 2022.

Sous les couleurs de Denver, l'Argentin tournait à 5.6 points et 3.5 passes décisives de moyenne, assez loin de ses prouesses en Euroleague et en Liga Endesa avec le Real.

As anticipated yesterday by @relevo and confirmed by @palauresist, Facundo Campazzo is one step away from returning to EuroLeague and ACB with the Real Madrid shirt. He has already made the decision and the 2 sides are working out the details.#Transfers #Basketball #Baloncesto

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 12, 2022