Le Mook REVERSE #9 spécial “Révolution 2003” est dispo !

Ça y est ! Le Mook #9 spécial 2003 est sorti de l'imprimerie et les expéditions viennent de débuter ! Si vous ne l'avez pas encore commandé ou que vous n'êtes plus abonné, plus une minute à perdre pour ne pas manquer ce numéro qui fait, comme toujours, l'objet d'une édition limitée !

Pour ce nouveau numéro de REVERSE, nous avons décidé de faire un spécial "2003". Pourquoi cette année en particulier ? Parce qu'à bien des égards c'est une année charnière pour le basket mondial.

Évidemment, on pense immédiatement à la draft incroyable qui a vu LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh et les autres rouler sur la ligue. Mais c'est également la dernière saison de l'icône Michal Jordan, le premier titre du Big 3 des Spurs et de Tony Parker ou encore l'année où la plus talentueuse équipe de France de l'histoire a implosé lors de l'EuroBasket.

Bref, une année incroyablement riche en événements et en rebondissements qui méritait bien qu'on lui consacre 240 pages.

EQUIPE EXCEPTIONNELLE

POUR UNE ANNEE D'EXCEPTION

Pour ce numéro en mode revival, nous avons de nouveau pu compter sur des consultants et intervenants de poids. George Eddy, la voix de la NBA pendant plus de 20 ans, est notre rédacteur en chef exceptionnel tandis que Caroline Blanchet, AKA Ptitecao, AKA l'illustratrice et graphiste NBA la plus célèbre de l'hexagone, nous a fait l'honneur de designer la couverture de ce numéro.

Nous avons également pu compter sur l'expertise et les connaissances pointues de trois observateurs particulièrement pertinents. Lang Whitaker, ancien journaliste du magazine Slam et qui travaille désormais pour les Memphis Grizzlies, David Loriot, plume émérite de l'Equipe et Ryan Jones, qui a signé la première biographie de LeBron James, alors qu'il sortait tout juste du lycée, nous ont éclairé de leurs lumières pour décrypter tous les grands changements qui ont marqué 2003. Et ils sont nombreux...

Histoire d'aiguiser encore un peu plus votre appétit, voici quelques images d'articles, afin que vous puissiez mieux vous faire une idée de ce à quoi ressemble ce nouvel opus.