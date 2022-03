Le nouveau Mook #9 arrive ! Prêts pour un voyage dans le temps ?

Hop hop hop, on saute dans notre machine à remonter le temps. Back to 2003 !

Après plusieurs mois de travail au fond de l'atelier autour du nouveau Mook, on ouvre enfin les portières papillon et on vous propose de sauter dans notre DeLorean DMC-12 pour revenir 18 ans en arrière. Prêts ? Chambre plutonium remplie. Circuits temporels sous tension. Programmation ok. C'est parti ! PPPFFFFFIIIOOOUUUUU ! (imitation ratée du son du voyage temporel)

Pour ce nouveau numéro de REVERSE, nous avons décidé de faire un spécial "2003". Pourquoi cette année en particulier ? Parce qu'à bien des égards c'est une année charnière pour le basket mondial. Évidemment, on pense immédiatement à la draft incroyable qui a vu LeBron, Wade, Melo, Bosh et les autres rouler sur la ligue. Mais c'est également la dernière saison de Jordan, le premier titre du Big 3 des Spurs ou encore l'année où la plus talentueuse équipe de France de l'histoire a implosé lors de l'EuroBasket. Bref, une année incroyablement riche en événements et en rebondissements qui méritait bien qu'on lui consacre 240 pages.

LES PRÉVENTES SONT OUVERTES !

Comme d'hab', qui dit préventes, dit livraison offerte.

Mais dans quelques jours, le 15 mars, ce sera terminé ;)

Expéditions à partir du 18 mars.

UNE DRAFT D'EXCEPTION

Pour ce numéro en mode revival, deux valeurs sûres, deux icônes dans leurs domaines, ont été draftées par notre équipe : George Eddy, la voix de la NBA pendant plus de 20 ans, est notre rédacteur en chef exceptionnel tandis que Caroline Blanchet, AKA Ptitecao, AKA l'illustratrice et graphiste NBA la plus célèbre de l'hexagone, nous a fait l'honneur de designer la couverture de ce numéro.

En attendant de vous dévoiler un peu plus en détails le sommaire de ce 9e opus du Mook REVERSE, voici déjà quelques éléments visuels pour vous donner un avant-goût.