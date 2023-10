En juillet dernier, on vous présentait Cooper Flagg avec un article titré "Cooper Flagg, un Kirilenko survitmainé, avec la hype de Wembanyama". Les attentes autour du jeune américain de 16 ans (il en aura 17 en décembre) n'ont pas baissé, au contraire, et tout le monde attendait son choix d'université pour la saison prochaine, lui qui sera éligible pour la Draft 2025. C'est chose faite.

Alors qu'il avait réduit son choix à deux facs, UConn et Duke, Flagg aurait pris la décision de s'engager avec les Blue Devils, coachés par Jon Scheyer, l'héritier de Coach K. Il s'agit d'un coup de maître de la part de Duke, qui va pouvoir accueillir dans ses rangs le plus gros talent américain du moment en high school et surfer sur l'énorme intérêt qu'il suscite jour après jour dans le pays. Les Etats-Unis attendent leur n°1 de Draft indiscutable pour répondre à la popularité de Victor Wembanyama et, si le profil des deux joueurs est très différent, le talent de Cooper Flagg est gigantesque lui aussi.

Si tout se passe comme prévu, l'ailier polyvalent de 2,03m (il n'a pas fini de grandir...) sera grand favori pour être le 1st pick en 2025, lorsqu'il sera en mesure de se présenter à la Draft.

BREAKING: 2024 #1 player Cooper

Flagg has committed to Duke ‼️ pic.twitter.com/GipKoYCnOy — Blue Devils (@BlueDevils) October 30, 2023

Le talent de Cooper Flagg en vidéo