Le Quai 54 fête des 20 ans à Rolland Garros

Ca y est le Quai 54 2023 se dévoile enfin, et le moins que l'on puisse dire c'est que les amis Amadoune Sidibé et Thibault de Longeville ont vu les choses en grand, voire même très grand !

En même temps, 20 ans c'est pas n'importe quoi et il fallait un écrin digne d'un tel évènement. C'est donc le court Simonne Mathieu à Rolland Garros, haut lieu du sport français et mondial qui accueillera le plus grand tournoi de streetball du monde les 1er et 2 juillet prochain.

Une édition qui s'annonce exceptionnelle avec comme toujours un tournoi masculin et féminin, un concours de dunks et de tirs à 3 pts, de grosses surprises, des concerts et autres animations. Nous allons donc pouvoir nous poser les traditionnelles questions : qui seront les joueurs NBA et MCs présents ? A quoi va ressembler la collection sneaker et textile (quand on voit le visuel et la charte couleur retenue en mode Tribe Called Quest, on en salive d'avance, surtout après les premiers visuels d'une petite Jordan 1 low que nous vous détaillerons prochainement) ? Et surtout : Michael Jordan sera-t-il de la partie ?

La billetterie du Quai 54 2023 est ouverte depuis ce matin. Ne trainez pas !