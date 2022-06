Le Quai 54 nous offre une superbe collection pour l’édition 2022

Bring your game, not your name.

Le Quai 54 a annoncé cette semaine que l'édition 2022 aurait lieu le week end des 9 et 10 juillet prochain, comme toujours face à la Tour Eiffel, le plus beau spot du monde pour le meilleur tournoi de streetball de la planète.

Et comme chaque année, nous guettions la collection proposée par Thibaut de Longeville et Amadoune Sidibé, les créateurs de l'évènement. Une fois de plus, nous sommes gatés avec un mélange d'imprimés ouest africains, reprenant à travers des symboles ethniques l'imaginaire du Quai : un panier, les chiffres 54 et 23, et divers ballons. Le bleu marine et le blanc sont les couleurs choisies pour les maillots, chemise, sweater, tshirt et shorts. Une collection femmes est également au programme, confirmant l'enracinement du basketball féminin dans le week end.

Bien entendu, nous attendions de voir quelles sneakers seraient choisies. Traditionnellement, un modèle rétro et performance sont mis en avant. Pour 2022, c'est une Air Jordan 7 que l'on devine recouverte de cuir suédé bleu avec le pattern sur la languette. Côté terrain, la Luka 1 aura droit à sa version Q54, et c'est une excellente idée pour populariser ce nouveau modèle signature, comme cela avait été fait pour la Zion 1 l'an dernier.

Les premières images dévoilées laissent également apparaitre une Jordan 1 high, que nous vous présenterons rapidement.

Si la collection textile est déjà disponible sur le site de Nike, le footwear devrait sortir début juillet, pour que tout le monde soit bien chaussé au pied du Trocadéro !

Les images de la collection Quai 54 2022