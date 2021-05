Le retour de la LeBron 8 South Beach annoncé pour le mois de mai

La folle rumeur lancée il y a 6 mois semble donc se confirmer : la LeBron 8 South Beach va revenir en 2021, et si tout va bien dans les semaines à venir !

Alors qu'elle figure dans tous les classements des meilleures paires de la décennie précédente, cette fameuse silhouette assez haute et portée par le King lors de son arrivée au Heat de Miami sera selon les premières images qui viennent de nous parvenir assez fidèle à l'originale, avec sa large air unit identique à celle de la LeBron 7, et ce mélange de noir sur toute la languette et le large swoosh, de rose et de bleu aqua.

Les lacets roses assortis au col ainsi qu'aux yeux du lion représenté sur la large languette, et le mini swoosh brillant en ton sur ton sur l'avant sont incroyables, tout comme le travail sur les matières, notamment les textures de cuir. Et que dire de la boite avec la photo du King ?

Beaucoup de spécialistes considèrent encore que ce colorway South Beach est le meilleur inventé par Nike (avec le Infrared bien sur).

C'est en mai que devrait débarquer cette LeBron 8 historique et totalement folle. A suivre de très très près, car ce sera un véritable évènement.

Les images de la Nike LeBron 8 South Beach