Le retour d’Holmgren, les débuts de Miller : Les performances marquantes de la nuit en Summer League

Un an après sa blessure, Chet Holmgren a rejoué et il a brillé avec le Thunder en Summer League la nuit dernière.

La Free Agency s'est ralentie et la période creuse va débuter en NBA, en attendant les transferts de Damian Lillard et James Harden. Mais le jeu a déjà repris. Les Summer Leagues de Sacramento et de Salt Lake City ont commencé hier avec 5 matches au programme.

Le grand retour : Chet Holmgren

Premier match en onze mois pour Chet Holmgren, blessé au pied lors du rencontre de Pro-AM en août... 2022. Le pivot d'Oklahoma City a fait une première saison blanche en NBA et il se prépare à faire ses grands débuts en pro. En attendant, il s'est donc remis dans le rythme en Summer League. Après un layup conclu par un airball, des pertes de balles comiques et des tirs ratés, le deuxième choix de la draft précédente est monté en puissance pour finir avec 15 points, 9 rebonds et 4 blocks. Une performance encourageante pour le jeune homme, qui a eu un impact décisif en défense lors de la victoire du Thunder contre le Jazz. Jalen Williams a marqué 21 points pour OKC.

Chet Holmgren (15 PTS, 9 REB, 4 BLK) with a strong performance in the @okcthunder Salt Lake City Summer League win! pic.twitter.com/l47JsT6FTK — NBA (@NBA) July 4, 2023

L'image : Tre Mann colle déjà le dunk de l'été ?

Quelle violence. En plus d'avoir marqué 20 points, Mann a postérisé très salement un joueur du Jazz.

TRE MANN UNREAL POSTER 😱 pic.twitter.com/0fSKvkPJwN — Bleacher Report (@BleacherReport) July 4, 2023

La première : Brandon Miller

Le deuxième choix de la draft 2023 a mis du temps à se mettre en rythme mais il a tout de même inscrit 18 points à 5 sur 11 aux tirs avec aussi 5 rebonds. Pas mal pour un ailier qui joue avec un meneur qui évolue les yeux bandés (James Bouknight). Brandon Miller a fait l'étalage de son potentiel sur pick-and-roll. Sa taille peut aussi poser des problèmes aux défenses. Bref, il y a quelque chose.

Brandon Miller (18 PTS, 5 REB, 3 AST) with a strong performance in the California Classic! pic.twitter.com/dugybVjzvr — NBA (@NBA) July 4, 2023

Les cartons : Keegan Murray et Julian Champagnie

C'est presque injuste pour les adversaires des Kings d'avoir à affronter Keegan Murray, joueur déjà mûr qui sort d'une première saison réussie avec même une très belle expérience en playoffs à la clé. Le sophomore s'est baladé pour finir avec 29 points lors d'une victoire contre les Warriors. Julian Champagnie a lui calé 30 points lors de la victoire des Spurs contre les Hornets.

La bonne pioche : Jaime Jaquez Jr

Le joueur drafté par le Heat au premier tour de la dernière draft a déjà séduit. Jaime Jaquez Jr a fini avec 22 points à 8 sur 15 aux tirs.

Les Français : Cissoko, Dieng et Ayayi discrets

Pas une très grosse soirée pour les représentants tricolores. Sidy Cissoko a joué 24 minutes pour les Spurs (Victor Wembanyama ne jouait pas), le temps d'inscrire 3 petits points sans mettre le moindre tir. Il a aussi gobé 4 rebonds. Joel Ayayi n'a pas été beaucoup plus productif pour les Grizzlies en compilant 2 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception en 13 minutes. Ousmane Dieng a lui manqué d'adresse. L'ailier du Thunder a converti une seule de ses onze tentatives. Il a fini avec 4 rebonds et 3 passes en 29 minutes.