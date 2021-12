Le shoot d’une instit au milieu de la cour fait le tour du monde

Peut-être avez-vous vu passer cette vidéo en cette fin de semaine. On y voit une institutrice prendre un shoot très lointain au beau milieu d'une cour d'école et marquer sous les hourras des enfants présents, auxquels elle avait promis un chocolat chaud en cas de réussite.

La maîtresse n'était quand même pas n'importe qui. ESPN l'a retrouvée et il s'agit de l'ancienne joueuse universitaire Kathleen Fitzpatrick, qui a notamment porté les couleurs de l'université de Rutgers en NCAAW jusqu'en 2018. Cette année-là, elle avait notamment inscrit un autre tir lointain sous pression, au buzzer de la mi-temps d'un match entre les Scarlets et Maryland.

Interrogée par Sage Steele de Sports Center, "Miss Fitz" a aussi pu discuter avec Vince Carter pour mesurer l'impact que sa vidéo a eu sur les réseaux. Kathleen Fitzpatrick est enseignante depuis la fin de son cursus à Rutgers du côté de la Holy Trinity School de Washington.

"Did they not know that you've done this before⁉️"

ICYMI ... Ms. Fitz (aka @RutgersWBB alum Kathleen Fitzpatrick) on @SportsCenter with @sagesteele & @mrvincecarter15 today talking about the shot seen 'round the world!#GoRU pic.twitter.com/bvmIw3toE3

