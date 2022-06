Le Thunder amoureux de Shaedon Sharpe et prêt à bousculer sa Draft ?

Grâce au travail de sape de Sam Presti, le Thunder aura trois picks au premier tour de la Draft 2022 le 23 juin prochain. Avec les picks 2, 11 et 30, Oklahoma City a de quoi manoeuvrer et viser juste, ou même monter des trades pour accélérer sa reconstruction. Pour ce qui est du pick n°2, celui qui a évidemment le plus de valeur, tout le monde s'attend à ce que Presti hésite simplement entre l'un des deux joueurs qui n'auront pas été pris par Orlando entre Chet Holmgren, Jabari Smith et Paolo Banchero. Peut-être que le GM du Thunder a une autre idée en tête. Selon Jonathan Givony d'ESPN, un fort intérêt réciproque existe entre OKC et Shaedon Sharpe.

Dans notre Mock Draft des lottery picks, on avait choisi d'envoyer le Canadien à Indiana avec le 6e pick. D'autres Mocks le voient grimper jusqu'au 4e rang, au regard de l'immense potentiel qu'on lui prête, bien qu'il ait choisi de ne pas participer à la saison NCAA avec Kentucky.

Mock Draft 2022 1.0 : les lottery picks

Sharpe est un ailier complet avec un gros shoot, de la fluidité technique en attaque, mais aussi la capacité théorique de défendre sur plusieurs postes, ce qui est toujours un cocktail excitant pour les scouts et les GM. L'imaginer sur le pick 2 est compliqué, puisque cela signifierait tirer un trait sur l'un des trois jeunes cracks pré-cités. Peut-être Presti choisira-t-il de trade down s'il n'est pas convaincu par les deux noms restants. Ou optera-t-il pour un trade up en combinant les picks 11 et 30 pour se retrouver dans le range attendu de Shaedon Sharpe ?

Les deux camps ont en tout cas très envie de collaborer et le Thunder s'est penché sur son cas plus qu'aucune autre franchise jusque-là d'après Givony. Le jeune ailier et ses représentants seraient particulièrement motivés à l'idée de le voir démarrer sa carrière à OKC. Charge à Sam Presti de trouver la formule pour que cela se produise. Là-dessus, on peut lui faire confiance...