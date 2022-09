Le trailer du docu sur la Redeem Team fait franchement saliver

Vous connaissez sans doute cette équipe américaine qui a permis au basket américain de retrouver sa suprématie sur la scène internationale en 2008 après deux campagnes ratées. La Redeem Team, composée entre autres de Kobe Bryant, LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Chris Paul, Chris Bosh a fait l'objet d'un documentaire que diffusera Netflix à partir du 7 octobre prochain.

Le trailer de ce documentaire, où l'on peut déjà sentir l'importance de Kobe et son rôle de leader dans ce groupe, a été dévoilé par la plateforme de streaming en ce début de semaine. Comme pour tout documentaire sur le basket, on a vraiment très, très hâte de pouvoir se plonger dedans !

The Redeem Team (led by Kobe Bryant @KingJames @DwyaneWade & @carmeloanthony) is the untold story of the 2008 US Men’s Olympic basketball team who had everything to lose — and everything to prove.

The Redeem Team premieres October 7 pic.twitter.com/6YPv9pihkn

— Netflix (@netflix) September 13, 2022