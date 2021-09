Le trashtalk génial de Nikola Jokic sur Rudy Gobert

Rudy Gobert est l’un des meilleurs défenseurs NBA, si ce n’est le meilleur. Il est d’ailleurs triple détenteur du DPOY. Le spécialiste numéro un pour protéger le cercle. Mais il arrive parfois que le pivot du Utah Jazz passe des sales soirées. Notamment face à Nikola Jokic la saison dernière. Le Serbe lui a collé un carton dans la figure. Un match resté dans la mémoire de Jamal Murray, qui se souvient notamment du trashtalk du « Joker » envers le Français.

« Jokic avait mis genre 47 points sur Gobert. Mais c’était un match serré. A un moment, ‘Joker’ capte la balle au poste et il y a un joueur du Jazz qui commence à venir en aide. Puis Gobert gueule ‘je l’ai, je l’ai.’ Et là Jokic attrape la balle et lui dit ‘frère, j’ai mis 47 points.’ »