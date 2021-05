Le troll génial des Bucks après le sweep contre le Heat

La vengeance est un plat qui se mange froid. Plusieurs mois après avoir été éliminés par le Miami Heat dans la bulle Disney, les Milwaukee Bucks ont pris leur revanche en sortant les Floridiens en quatre manches sèches. L'occasion pour eux de faire taire tous ceux qui leurs annonçaient une série aussi infernale que celle des derniers playoffs.

Les Bucks partaient favoris et la logique a été respectée. Il faut comprendre que 1) le Heat a profité d'un certain contexte dans la bulle et surtout 2) cette équipe de Milwaukee est beaucoup plus forte que la saison dernière.