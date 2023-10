Le weartest de la Puma All Pro Nitro

Nous vous avions brièvement présenté il y a quelques semaines la toute nouvelle All Pro Nitro de Puma, qui sera fortement médiatisée à la rentrée quand elle sera portée par le meneur des Blazers Scoot Henderson. Curieux d'en savoir plus sur ce modèle présenté par Puma comme une petite pépite en matière de confort et d'amorti, il était temps de la porter sur le parquet et de la tester en condition de match. Game time !

CONFORT

Nous avions peur que Puma nous ait survendu le confort de cette All Pro Nitro, mais le premier constat est qu'ils ont tenu parole, et même très largement ! Le sizing est true to size, une seule paire de chaussette va suffire et nous avons été surpris d'enfiler le modèle aussi facilement. Le côté mid permet de ne pas avoir de point de compression, et la chaussure est immédiatement prête à l'emploi ! C'est ultra léger, ce qui nous a agréablement surpris car une fois enfilée on a quand même une impression de robustesse. La languette se place bien et le laçage est facile (à serrer et à défaire, ce qui n'était pas forcément le cas sur la MB.01). On s'y sent tout se suite bien et la toebox est suffisamment bien conçue pour les pieds fins ou larges trouvent leur place. Quant aux matériaux, ils sont bien respirant et donnent une bonne impression de liberté.

9 /10

AMORTI

Puma peut parader : sa mousse Nitro fait désormais référence et elle est parfaitement utilisée sur cette All Pro Nitro. Utilisée sur la gamme Lamelo Ball, elle n'a pas à rougir face à ses concurrents, et fait un job exceptionnel même sur les efforts à répétition rapide. Chaque appui, chaque réception est totalement absorbé avec un super retour d'énergie sans pour autant avoir l'impression de n'avoir aucune sensation du terrain. Une réussite.

9/10

TRACTION

La semelle en caoutchouc présente des motifs différents sur l'avant et l'arrière du pied, ce qui montre qu'un soin tout particulier a été apporté à l'accroche de la All Pro Nitro. Rien à dire sur sol propre, le job est fait et assure une bonne stabilité sur les changements de direction et grosses prises d'appui. Par contre sur sol poussiéreux, la semelle a mis un peu de temps pour se chauffer et proposer une bonne adhérence. Il a fallu souvent passer la main dessus pour lui permettre de retrouver toutes ses facultés d'accroche. Les chevrons remontent aussi bien sur les côtés pour permettre aux surdoués du cross de garder un équilibre parfait.

7,5/10

MAINTIEN

Puma a souhaité une silhouette épurée et a clairement axé son travail sur le confort et l'amorti. Alors soyons clairs : à aucun moment nous avons senti un défaut de stabilité. Les bandes « Formstrip » en TPU font le job, et une grande liberté est laissée à la cheville, peut être trop grande pour certains joueurs qui préfèrent se sentir "verrouillés". Du rembourrage est placé autour de cette dernière, mais un petit renfort complémentaire aurait surement été bienvenu. N'oublions pas que ce modèle a été validé par Scoot Henderson, joueur ultra juteux qui a du insister pour conserver la cheville mobile.

8/10

DURABILITE

On sent que c'est une chaussure plus faite pour l'intérieur que pour les féroces batailles de l'asphalte. Les matériaux sont légers mais finalement assez épais ce qui donne encore une fois un sentiment de robustesse même si elle semble moins épaisse et solide que la MB.01 ou 02.

8,5/10

LOOK

Le coloris Lime Squeeze est évidemment assez flashy et pas forcément simple à porter en dehors du terrain. On sent que Puma a choisi un design épuré et délibérément tourné vers la performance. Pour la street cred, la marque allemande a plein d'autres cartouches en stock ! Mais la simplicité est souvent recherchée, et le mélange de mesh jaune et blanc est plutôt bien imaginé et harmonieux avec cette épaisse semelle un peu brillante pour donner un côté plus agressif.

La prise de risque est laissée au jeune Melo, ici on recherche l'efficacité !

8/10

VERDICT

La All Pro Nitro est une excellente surprise de cette rentrée 2023 et nul doute qu'elle saura convaincre un très large public. Tous les points mis en avant par Puma sont archi validés, et son prix reste plus qu'abordable au vu de la qualité proposée. Puma se pose une nouvelle fois comme un bel outsider sur le marché des sneakers performance, avec cette paire qui saura très certainement s'ancrer dans la durée comme un des hits de la saison à venir, avec de nouveaux coloris qui la rendront encore plus attractive.

17/20