Leaky Black, l’improbable héros des Hornets

Improbable mais vrai. Un type nommé Leaky Black qui tourne à 1.7 points, 0.8 rebonds et 0.4 passes de moyenne depuis son arrivée en NBA en tant que joueur non-drafté, a offert une victoire inattendue aux Hornets contre la meilleure équipe de l'Ouest. L'ailier de 24 ans, débarqué en provenance de North Carolina et réputé pour sa défense lorsqu'il portait le prestigieux maillot des Tar Heels, n'a eu besoin que de 5 minutes face aux Timberwolves pour briller.

Black, de son vrai prénom Rechon, a inscrit 7 points, pris 3 rebonds, donné une passe et réussi un contre sur le temps qui lui était imparti. Surtout, le contre en question, à quelques secondes de la fin sur Karl-Anthony Towns, a permis à Charlotte de l'emporter. Derrière, Leaky Black a été envoyé sur la ligne et a mis les deux premiers lancers francs de sa carrière en NBA pour donner trois points d'avance aux Hornets.

Evidemment, les fans des Wolves ne manqueront pas de souligner que Black a très probablement fait faute sur KAT sur l'action en question, mais ça ne remet pas en question l'implication et le côté "clutch" du money time réalisé par celui qui était apparu à 11 reprises et pour des miettes de temps de jeu avant ce succès.

Another look at Towns’ attempt to take the lead late in the game. No foul was called, although it certainly appears Leaky Black got Towns on the wrist. pic.twitter.com/imddzrQfNX

— Gavin Dorsey (@gjdorsey7) January 23, 2024