LeBron drague-t-il les Knicks pour mettre la pression sur les Lakers ?

LeBron James l'a reconnu : il a songé, durant sa carrière, à porter le maillot des New York Knicks. Les choses ne sont jamais allées au-delà de l'imagination et le King ne leur a même pas ne serait-ce que donné l'heure au moment de prendre sa fameuse "Decision" en 2010. La semaine dernière, LeBron était au Madison Square Garden avec les Lakers et s'y est imposé. Dans son interview d'après-match, on a pu le voir avec une serviette aux couleurs de Knicks sur les épaules, ce qui n'avait pas manqué de faire tiquer quelques fans, persuadés d'y voir un signe. Rich Paul, son agent, a même dû démentir formellement que LeBron James souhaitait quitter les Lakers avant la deadline.

Brian Windhorst, le journaliste d'ESPN qui a suivi LeBron pendant de longues années durant sa carrière et a même écrit un livre sur lui, pense que ce geste n'était ni fortuit, ni anodin. Dans son podcast "Hoop Collective", Windhorst a déclaré : "Bien sûr qu'il était conscient qu'il avait une serviette sur laquelle il était écrit 'New York Knicks'. Pourquoi est-ce qu'il fricoterait avec les Knicks ? Parce qu'il les utilise comme moyen de pression par rapport aux Lakers".

LeBron James entretient le flou sur son avenir

En gros, LeBron James aurait voulu envoyer un message à Rob Pelinka, le GM de la franchise, pour lui signifier qu'il attendait du mouvement avant la deadline. Sous peine de demander publiquement son trade ? On n'en est pas encore là, mais il règne une atmosphère curieuse autour du "Chosen One" et des Lakers ces derniers jours, alors que L.A. pointe au 9e rang à l'Ouest, à trois victoires des Suns, 6e et virtuellement qualifiés pour le 1er tour des playoffs sans avoir à passer par le play-in tournament.