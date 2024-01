LeBron encense Ty Lue : le timing fait forcément parler

LeBron James a fait l'éloge de son ancien coach Ty Lue alors que des rumeurs de dissensions entre Darvin Ham et son vestiaire ont égayé les derniers jours à Los Angeles...

Alors que le head coach des Los Angeles Lakers, Darvin Ham, est critiqué et en proie à quelques difficultés de compréhension avec son vestiaire, LeBron James a complimenté celui du voisin, c'est à dire Tyronn Lue des Los Angeles Clippers. Rien d'étonnant à ça, puisque les deux hommes ont collaboré pendant quelques années à Cleveland et même gagné un titre mémorable ensemble en 2016. Mais le respect et l'admiration qu'il porte à son ancien coach est quand même notable. Interrogé sur ce qu'il a pensé des "Clippers de James Harden", que les Lakers ont battus dimanche, le King a réctifié.

"Ils ont l'air vraiment bien. Tu as dit les Clippers de James Harden. Non, ce sont les Clippers de Ty Lue. T-Lue n'a pas eu besoin de longtemps pour faire marcher ça. Il a eu besoin de 5 matches et depuis ils cartonnent".

Ce compliment fera sans doute plaisir à Tyronn Lue, qui a effectivement redressé la barre après un démarrage très compliqué sur les premiers matches après le trade de James Harden. Depuis, les Clippers ont remonté la pente et sont 4e à l'Ouest, à seulement trois victoires du leader Minnesota. LeBron doit espérer que son coach actuel, Darvin Ham, parvienne lui aussi à trouver la bonne formule lors de la deuxième partie de saison...