LeBron est fan de Steph : “Ce salopard à la peau claire a tout changé”

Parmi les extraits de l'excellent premier épisode du nouveau podcast conjoint de LeBron James et JJ Redick, celui dans lequel le King évoque les joueurs qui ont le plus influencé le jeu moderne. Pas de rivalité qui tienne : la star des Los Angeles a cité Stephen Curry et expliqué pourquoi.

"On ne peut plus vider son banc à -17 maintenant. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en 2009, ce salopard à la peau claire est arrivé dans la ligue et a changé la narration. A lui tout seul, il a fait en sorte qu'aucun avantage au score ne soit une garantie. Je l'adore. J'adore Steph.

[...] Depuis que je regarde du basket, en termes d'influence, même si on sait évidemment ce que Michael Jordan a fait pour le jeu, Stephen Curry et Allen Iverson sont les deux références. D'une, ils font 1m90 ou moins. Ces deux-là, les gens pouvaient s'identifier à eux. Les gamins avaient l'impression qu'ils pouvaient devenir comme eux. Ce sont des mecs sur lesquels on n'a pas toujours compté, ils sont de petite taille et ont défié les probabilités.

Allen Iverson avait des crossovers incroyables, ses tresses, ses manches de compression... Tout le monde en porte aujourd'hui à cause de lui. Il allait dans les tranchées, face à des big men. Et maintenant aujourd'hui on a Steph, qui peut shooter par-dessus l'Empire State Building. Ce sont ces deux-là qu'on a envie de voir jouer".