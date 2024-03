LeBron est “trop vieux pour ces conneries”

Rassurez-vous, lorsque LeBron James a repris le "I'm too old for this shit" de Roger Murtaugh (joué par Danny Glover) dans l'Arme Fatale la nuit dernière, ce n'était pas pour se plaindre des difficultés des Lakers ou pour sous-entendre qu'il voulait prendre sa retraite. LeBron avait le sourire et s'amusait du côté improbable de la fin de match entre Los Angeles et Golden State.

Entre un visionnage arbitral pour requalifier son panier à 3 points et un problème de chrono sur trois séquences consécutives, la rencontre a pris 11 minutes de retard, pour déboucher sur une victoire des Warriors.

“I’m too old for this shit” - LeBron 😭 pic.twitter.com/RDmGYTCXD6 — LakeShowYo (@LakeShowYo) March 17, 2024

Pour un "vieux", LeBron James a encore été exceptionnel malgré la défaite, puisqu'il a compilé 40 points, 9 passes et 8 rebonds face aux Warriors.