LeBron et ses fils claquent des dunks au QG des Lakers

LeBron James commence à prendre de l'âge et nous aussi. La preuve ? Bronny et Bryce, ses deux fils, sont de grands garçons maintenant et font un peu plus qu'accompagner leur père à l'entraînement. Bronny, 17 ans, 1,94m, et Bryce, 15 ans, 1,98m (!), ont dunké avec leur superstar de géniteur cette semaine au UCLA Health Training Center d'El Segundo, le QG des Los Angeles Lakers. Ceux que l'on a vu accompagner LeBron James depuis le début de sa carrière n'ont plus aucun mal à exploser le cercle.

“Like father, like sons.” 🙌🏾⁣

⁣

LeBron, Bronny, and Bryce James all trained together at the Lakers facility on Tuesday 👑 (🎥: @KingJames) pic.twitter.com/9hcV7S7kJZ — Sports Illustrated (@SInow) August 2, 2022

Vous noterez que Bryce a eu une spectaculaire poussée de croissance et semble bien parti pour devenir le plus grand de la famille dans les années à venir. Il faut aussi se préparer à voir leur Zhuri, la petite dernière de la famille, 7 ans, aller claquer quelques tomars dans une dizaine d'années si elle emprunte le même chemin que son père et que ses frères.

