LeBron flatte Marine Johannès et son “canon”

On en discutait lundi et ce matin dans le CQFR, Marine Johannès a impressionné lors du game 1 des Finales WNBA entre le New York Liberty et les Las Vegas Aces. A tel point que même LeBron James, présent lors de la rencontre qui s'est tenue dimanche soir à Sin City, en a été bluffé et l'a signalé sur son compte Twitter.

"Elle a un canon (à la place du bras, NDLR) !!!! Son tir sur une jambe côté gauche m'a fait décoller de mon siège ! 🔥🔥"

Aussi discrète sur les réseaux sociaux que lorsqu'elle se trouve en présence de médias, Marine Johannès n'a pu s'empêcher de commenter cette intervention de la superstar des Los Angeles Lakers. Parfois, des émojis valent plus que des mots.

C'est assez fou de se dire que LeBron James, qui avait probablement à peine connaissance de l'existence de Marine Johannès avant dimanche, a posté un message au sujet de l'arrière de l'ASVEL, là où la FFBB n'a pas daigné mettre en avant sa performance. La manoeuvre semble quand même assez claire alors que différents joueurs et joueuses du groupe France ont vu leur prestations saluées sur les réseaux sociaux de la Fédé. On espérait que la brouille était de l'histoire ancienne à moins d'un an des JO, mais il semble y avoir toujours un froid...