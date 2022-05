LeBron James était au Stade de France et a vu “son” équipe perdre

LeBron James est un homme d'affaires à succès. L'un de ses investissements les plus malins a été de devenir actionnaire minoritaire de l'historique club de football de Liverpool (via Fenway Sports), avant que les Reds ne redeviennent une vraie place forte en Europe. La valeur des parts du King a décollé en même temps que le palmarès des Scousers, champions d'Europe en 2018 et d'Angleterre en 2019.

De retour en finale de la Ligue des champions pour y affronter le Real Madrid samedi soir au Stade de France, Liverpool avait quelques fans célèbres dans les tribunes de Saint-Denis, notamment LeBron.

Bien que son avion ait atterri quelques minutes avant le coup d'envoi, la superstar des Los Angeles Lakers n'a pas manqué le début de la partie, puisque le match a commencé en retard. En cause : une gestion chaotique du flux de fans à l'entrée du stade et une sécurité douteuse.

Une fois installé en tribunes, LeBron James a malheureusement pour lui vu Liverpool s'incliner (0-1) après avoir dominé et manqué de grosses occasions. Il a quand même tweeté après la rencontre, en utilisant la devise du club :

@LFC Proud of you guys!! Win, lose, or draw you guys gave it your all this season and we all appreciate it!!#YNWA❤️❤️❤️

— LeBron James (@KingJames) May 29, 2022