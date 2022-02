LeBron James et Anthony Davis recalés par les Lakers

LeBron James et Anthony Davis ont essayé de pousser les Lakers à se mettre dans le rouge financièrement. Sans succès.

Les Los Angeles Lakers ont LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony et ils vont devoir se débrouiller avec ça. C’est le message envoyé par le front office après la deadline. En effet, James et AD ont essayé de mettre la pression pour que leurs dirigeants renforcent encore l’équipe pour la fin de la saison. Finalement, les Angelenos conservent exactement le même groupe.

Il faut dire que la franchise n’avait pas vraiment de marge de manœuvre. Pour vraiment mettre en place un transfert conséquent, elle aurait dû hypothéquer un peu plus son futur, elle qui a déjà sacrifié de nombreux choix de draft pour faire venir Davis en provenance des Pelicans en 2019.

Selon Ramona Shelburne, le management a tout simplement refusé d’accéder à la requête de LeBron James et d’Anthony Davis en expliquant que les Lakers n’allaient pas se mettre encore plus dans le rouge financièrement ou céder d’autres picks juste pour les aider à aller au bout.

Le message fort c’est : « vous avez demandé cet effectif, trouvez la solution avec. » C’est rare que James n’ait pas gain de cause. Mais le temps passe et on comprend que les Lakers n’aient pas envie de saborder leur avenir.