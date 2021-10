LeBron James aura sa Air Force 1 Strive For Greatness

La détermination de LeBron James pour être le meilleur joueur all time ne se discute pas. Bien entendu, nous n'allons pas lancer ici de furieux débat, mais juste parler de la nouvelle Air Force 1 low que lui a spécialement concoctée par Nike (pour aller avec le bâtiment d'innovation qui porte son nom à Beaverton). Le fameux slogan "Strive For Greatness" qui accompagne le King depuis sa signature avec la marque au Swoosh est directement imprimé sur la semelle intérieure. L'upper est recouvert de cuir de belle qualité, prenant une base beige complétée par un damier beige et blanc sur la partie arrière de la silhouette.

Du noir vient se placer sur le Swoosh, le logo LJ sous les lacets et sur le patch du talon qui représente en bleu un lion se baladant traquillou de nuit sur une plage californienne. De là à y voir une métaphore de la future retraite de la star des Lakers...

Cette Air Force 1 classe et inédite sera disponible dans les prochaines semaines, ne la manquez pas.

Les images de la Air Force 1 "Strive For Greatness"