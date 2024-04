LeBron James explique comment Spoelstra et Bosh ont tout changé pour le Heat

LeBron James est arrivé au Miami Heat plein d’ambitions. Il y formait sa première « super team » avec Dwyane Wade et Chris Bosh. Si les Floridiens se sont vite montrés compétitifs, ils ont tout de même perdu leurs premières finales ensemble contre les Dallas Mavericks en 2011. Dans la foulée, Erik Spoelstra a tout repensé pour faire briller le King et D-Wade, quitte à faire évoluer le jeu de Bosh, le troisième All-Star. LBJ raconte tout ça en détails lors de son prochain podcast avec JJ Redick.

« Je vais te dire quand tout a changé. La première année, on a bien joué et on est allé jusqu’en finales NBA. On a perdu. Spo est la raison pour laquelle notre équipe était meilleure et mieux assemblée par la suite. L’été qui a suivi la défaite en finales, il est allé passer du temps avec Chip Kelly [coach de foot US en NCAA] à Oregon. Il a appris les principes de la ‘spread offense’ pour essayer de reproduire ça au basket.

Je ne sais pas quelles discussions géniales ils ont eu avec Chip mais je sais que quand il est revenu, il savait que, d’une part je devais jouer dix fois mieux que lors des finales contre Dallas, mais il savait aussi que Chris Bosh devait jouer pivot. Il fallait qu’il bosse son tir à trois-points dans le corner tous les jours après l’entraînement. Il allait encore avoir ses touches dans ses zones préférentielles et l’attaque passerait par lui par moments mais pour sortir les Tyson Chandler, les Roy Hibbert, les Kevin Garnett en dehors de la raquette, il fallait qu’il soit au moins une menace à trois-points.

Ça a débloqué toutes les coupes. Notamment toutes les coupes dans l’axe. Exactement le genre de coupe où D-Wade et moi on excelle. Un joueur qui drive ligne de fond et une coupe dans l’axe. Maintenant, on avait Bosh dans le corner. La défense devait faire un choix : le laisser seul ou non ?

En transition, on avait ce truc appelé le ‘Mack Truck Lane.’ Le premier jour du camp d’entraînement, le staff avait mis du scotch tout autour du Mack Truck Lane qui allait d’une raquette à l’autre. Les big men n’avaient pas le droit de courir à l’intérieur. Du premier jour du camp d’entraînement jusqu’au premier match. Spo est vraiment fort. »

Lebron on Spo and Bosh and the evolution of the Miami Heat offense. Full episode drops tomorrow. @mindthegamepod @KingJames pic.twitter.com/0gtNcTbHWK — JJ Redick (@jj_redick) April 2, 2024

L’anecdote est passionnante. Le Heat, via Spoelstra et Bosh, a relancé les principes du « small ball » qui ont notamment inspiré les Golden State Warriors par la suite. Tout simplement du génie.

