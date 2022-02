LeBron James sait très bien que tout ce qu'il dit est analysé et décrypté dans la seconde. Lorsqu'il parle et évoque des choses, ce n'est jamais par hasard. En marge du All-Star Game 2022 à Cleveland, le "King" a ainsi répondu à des questions sur son avenir de manière plus franche et précise qu'on ne pouvait l'imaginer dans ce contexte.

Bien entendu, on retient deux choses essentielles de ce que LeBron a déclaré à The Athletic :

il pourrait très bien revenir jouer à Cleveland avant la fin de sa carrière si les conditions sont réunies

il est persuadé de jouer la dernière saison de sa carrière dans la même équipe que son fils Bronny

LeBron James a déjà quitté Cleveland deux fois, mais ça ne l'empêche pas de garder dans un coin de sa tête la possibilité d'un comeback. La manière dont les Cavs se sont reconstruits.

"La porte n'est pas fermée à ce sujet. Je ne dis pas que je reviendrai et que je jouerai pour les Cavs. Je ne sais pas, puisque je ne connais pas mon avenir. Je ne sais même pas quand je serai libre. Koby (Altman, le GM) et le staff ont fait un travail incroyable au niveau de la Draft et des trades. L'acquisition de Jarrett Allen a été incroyable. Darius Garland est un super joueur. Et le rôle de Kevin (Love) a boosté ces joueurs, qui voient un vétéran qui a déjà gagné un titre se sacrifier. Tout ce qu'ils font aujourd'hui ne me surprend pas".

LeBron James encense Sam Presti, une petite pique pour les Lakers ?

Quant à la perspective de jouer avec son fils, LeBron l'a cette fois clairement rendue inévitable, après avoir passé des années à simplement l'évoquer comme quelque chose dont il rêverait mais qu'il ne pouvait pas promettre. Bronny James ne sera normalement pas éligible pour la NBA avant 2024, ce qui ne fait pas peur au "Chosen One", même s'il aura 40 ans à ce moment-là.

"Je jouerai ma dernière saison avec mon fils. Quel que soit l'endroit où se trouve Bronny, c'est là que je serai aussi. Je ferais tout pour pouvoir jouer une saison avec mon fils. Ce ne sera pas une question d'argent".

Bronny James vient quand même de se voir mettre une sacrée pression de se montrer digne d'intégrer la NBA. Le fils de LeBron James est doué, mais rien ne dit qu'il aura développé tous les pré-requis pour être un joueur NBA a minima honnête.

En revanche, la déclaration de son père laisse penser qu'une équipe cherchera forcément à s'attacher ses services si cela peut permettre de recruter l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, même en fin de parcours. A 37 ans, LeBron est encore l'un des meilleurs joueurs de la ligue et il est tout à fait crédible qu'il le soit encore à 40 ans.