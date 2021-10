Joakim Noah raconte qu’il croyait vraiment à une association de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh sous la tunique des Bulls.

La NBA s’apprêtait à entrer dans une nouvelle ère en 2010. Kobe Bryant venait de gagner avec les Los Angeles Lakers mais le Black Mamba commençait à prendre de l’âge. Le trône tendait les bras à LeBron James et la planète basket restait suspendue à la décision de ce dernier, free agent (non protégé) pour la première fois de sa carrière.

Les Cleveland Cavaliers voulaient évidemment garder leur fils prodige. Mais les New York Knicks et les Chicago Bulls rêvaient de retrouver leur splendeur d’antan en signant le meilleur joueur du monde. Il se murmurait déjà que le King, ainsi que Dwyane Wade et Chris Bosh, libres lors e la même intersaison, songeaient à se réunir sous le même pavillon.

« Ils ont tous les trois rencontré les Bulls », se souvient Joakim Noah, qui avait fait le forcing auprès de Bosh. « Quand Chris est venu, j’ai pensé que c’était fait, qu’il allait signer. Je pensais que Wade viendrait aussi et que du coup, LeBron les suivrait. »

Joakim Noah imaginait alors vraiment James, Wade et Bosh avec un maillot des Bulls… en plus d’un jeune Derrick Rose ! Imaginez seulement l’équipe. De la folie furieuse. Il aurait fallu que les superstars se sacrifient financièrement mais les taureaux avaient l’espace pour ajouter deux contrats max. ça aurait donné une armada injouable.

Au final, LeBron James et ses acolytes sont partis à Miami et ils ont justement croisé le fer à plusieurs reprises avec des Bulls combatifs, emmenés par Rose et Noah lors des finales 2011 à l’Est.

