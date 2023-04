LeBron James interviewé sur fond de… bruits de chèvres

En France, on a l'expression "jouer comme des chèvres" pour qualifier les prestations honteuses de certaines équipes ou certains athlètes. Aux Etats-Unis, ils ont le G.O.A.T., le Greatest All Of Time, le meilleur de tous les temps, qui se confond avec "goat", la chèvre. Donc quand LeBron James plante 37 points et le game winner d'un match crucial, ses coéquipiers des Los Angeles Lakers savent quel animal imiter dans le vestiaire au moment où le King est interviewé.

The last few times LeBron James has addressed the media at his locker, his teammates have chimed in with 🐐 noises. This is the loudest it’s been — most of the locker room was doing it. pic.twitter.com/70u30H67zd

— Jovan Buha (@jovanbuha) April 5, 2023