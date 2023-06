LeBron James confirme qu’il ne fera jamais le Slam Dunk Contest

L'un des regrets les plus fréquemment cités par les fans de LeBron James est de ne jamais l'avoir vu participer au Slam Dunk Contest du All-Star Game. Le "King" a toujours refusé d'inscrire son nom malgré des qualités évidentes et presque toujours aussi spectaculaires en la matière à 38 ans. Faut-il croire encore à une participation avant la fin de sa carrière ? Non et trois fois non.

LeBron a évoqué le sujet auprès de Scoop B Robinson de Bally Sports.

"Je ne crois pas avoir déjà voulu accomplir ça dans ma carrière. Quand je suis arrivé en NBA, je ne me suis pas dit que j'y participerais et ce n'est pas l'un des mes buts. Mes buts étaient d'être All-Star, MVP, Defensive Player of the Year, champion NBA... Ca c'était vraiment mes objectifs. Le Dunk Contest ? Jamais. Je n'ai jamais vraiment été très passionné par ça".

On se doutait bien que ce n'est pas au crépuscule de sa carrière que LeBron James allait subitement décider de relancer l'intérêt autour du concours de dunk. On imagine l'emballement médiatique avant, pendant et après, surtout s'il ne donne pas satisfaction...

Tant qu'il continue dans claquer quelques uns tous les ans avec les Lakers en donnant l'impression d'avoir 25 ou 30 ans, ça nous ira bien.

