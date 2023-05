Le conseil de LeBron James pour ses coéquipiers pendant les playoffs

LeBron James appelait ça le mode « Zero Dark Thirty. » Dès les playoffs venus, le King se coupait du monde extérieur pour vraiment s'enfermer dans sa bulle et se concentrer sur le basket. S'il n'appelle pas forcément ses coéquipiers des Los Angeles Lakers à opter pour une approche aussi radicale, il leur conseille quand même d'éviter d'écouter les médias ou les avis des fans sur internet à ce moment aussi crucial de la saison.

« Je dis aux jeunes joueurs qui n’ont pas connu les playoffs de ne pas allumer leur télé et de se déconnecter des réseaux sociaux. Dès que vous gagnez un match, vous devenez le meilleur joueur de la planète et quand vous perdez, tout le monde vous crache dessus. C’est aussi simple que ça. Il faut toujours se concentrer sur le défi suivant. Le match est terminé, on a bien joué, super. Il y en a un autre lundi. Lisez des livres, regardez vos films préférés, jouez aux cartes ce que vous voulez mais éloignez vous des réseaux sociaux et quand vous regardez d'autres matches de playoffs, coupez le son. »